Ќерката на сестрата на Цеца порасна во вистинска убавица – Еве како изгледа

Ќерката на Лидија и Предраг Оцокољиќ, Хелена Оцокољиќ, позната и како внука на Цеца Ражнатовиќ, неодамна го прослави својот 21-ви роденден. Јавноста имаше можност да види дека таа израснала во вистинска убавица.

За нејзиниот изглед беше задолжен познатиот фризер, Стеван Радивојевиќ, кој сподели фотографија со Хелена на своите социјални мрежи.

Хелена во оваа пригода избра да ја стилизира косата со локни и професионална шминка. И нејзината братучетка, Анастасија Ражнатовиќ, не остана имуна на изгледот на Хелена, па напиша: „Најубавата на светот“. На овој начин, се доби увид во тоа колку е силна љубовта меѓу нив и колку се блиски тие две.

Во минатото, таа само неколку пати била пред камерите, и тоа кај нејзината тетка, кога отворено зборувала за семејството Ражнатовиќ, откривајќи кој е најстрог, со кого најчесто се конфликтира и каква е нејзината тетка.

– Таа е можеби најстрога кон мојот брат Виктор, особено кога станува збор за училиште. Виктор е личност која има време за сè, ако утре има тест, ќе биде опуштен и ќе каже „Па, имам цела ноќ до тестот“. Тој е тотален флегма. Ние сме многу хармонично семејство, полно со љубов. Ништо не може да нè раздели – рече Хелена.

Хелена претходно зборуваше за својата тетка.

– Ја сакам повеќе од сè на светот. Таа ми е тетка, а не „Цеца“ како другите. Луѓето мислат на секакви работи кога ќе ме видат, како на пример, да ме интересираат парите или да се фалам дека имам пари. Долго време го криев фактот дека ми е тетка, бидејќи сакав луѓето прво да ме запознаат, за да не добијат погрешен впечаток за мене – претходно изјави Хелена за тамошните медиуми.

