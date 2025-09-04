Ќерката на Новак и Јелена го прослави својот роденден, но без свеќи на тортата, еве што претходеше на оваа одлука

Роденденот на Тара Ѓоковиќ оваа година повторно беше прославен во духот на семејната интимност и посебните обичаи што Новак и Јелена Ѓоковиќ ги негуваат во својот дом. Иако најпознатиот тенисер во светот овој пат не беше во можност физички да биде со својата ќерка поради обврските на Отвореното првенство на САД, неговите мисли и емоции беа насочени кон неговата сакана ќерка, која наполни осум години.

2-ри септември има посебно место во семејниот календар на Ѓоковиќ. Тара, која многумина ја сметаат за лик и пригода на нејзиниот татко, тргна во второ одделение во основно училиште во пресрет на нејзиниот роденден, додека нејзиниот татко се подготвуваше за клучен натпревар во Њујорк.

Сепак, познато е дека Новак и Јелена никогаш не пропуштаат можност да им приредат на своите наследници внимателно осмислени изненадувања.

За разлика од класичните прослави, роденденот на Тара Ѓоковиќ секогаш се слави на поинаков начин. Семејните собири обично се скромни, во тесен круг, со задолжителна торта – но без свеќи. Јелена ја донесе оваа необична одлука пред неколку години, откако ја поврза симболиката на свеќата со духовноста и почитта кон животот. Затоа, наместо да се дуваат свеќите, родендените се слават во домот на Ѓоковиќ со светлина и позитивна енергија, што предизвика бројни јавни мислења.

– Кога ги посетувавме манастирите и црквите во Косово, палевме свеќи за живите и починатите, за здравје и мир. Свеќата е симбол на несебична жртва, таа се гори за да им даде светлина и сјај на другите. Таа е симбол на живот и просветлување, отстранување на стравовите и темните мисли од нашите умови и срца и предавање на светлината Божја. Како тогаш ја усвоивме традицијата да го прославуваме раѓањето на животот со дување свеќа на торта додека замислуваме желба?!

– Се прашував и посакував да можам да го сменам тој обичај барем во мојот дом – рече Јелена, не ни претпоставувајќи дека овој потег ќе предизвика лавина од најразлични реакции.

Иако Новак често е отсутен поради турнири и спортски обврски, јасно е дека семејните традиции се внимателно зачувани. Јелена се грижи нејзините деца да растат со вредности што ги надминуваат обичаите, а роденденот на Тара Ѓоковиќ е најдобар пример за тоа како една прослава може да добие подлабоко значење од самото материјално.

