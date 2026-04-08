Ќерката на Карлеуша и Душко реши да направи промена? Атина го „запали“ интернетот

Шпекулациите на мрежите дека Атина Тошиќ, ќерката на Јелена Карлеуша и Душко Тошиќ, направила операција на носот започнаа откако корисници забележале снимки од аеродром на кои се гледа Јелена при враќањето од Турција. Зад неа одела девојка со покриено лице и маска, која на многумина им заличила на нејзината постара ќерка.

Во тој момент, Јелена не ја прашале кој ѝ правел друштво, бидејќи присутните не ја забележале „камуфлираната“ девојка која брзо поминала покрај нив и се упатила кон автомобилот. Сепак, други ја забележале и коментарите на социјалните мрежи веднаш започнале.

Јелена Карлеуша и Атина не се огласиле досега по повод овие наводи, но неодамна беа објавени фотографии на профилот на Атина кои веднаш го привлекоа вниманието.

Корисниците што ги споредиле нејзините фотографии „пред“ и „потоа“, особено од гостувањата во емисијата „Амиџи шоу“, забележале пауза во објавувањето фотографии и заклучиле дека Атина најверојатно посетила хирург заедно со Јелена.

Инаку, Јелена тогаш изјави дека во Турција била поради свои корекции.

Јелена претходно зборуваше на темата естетска хирургија кај тинејџерките, истакнувајќи дека многу девојчиња на возраст на Атина веќе прават интервенции.

„Другарките во одделението на Атина веќе правеле усни, носеви, носат мрежести чорапи, посетуваат естетски хирурзи“, изјави Карлеуша, додавајќи дека нејзината ќерка никогаш не побарала такво нешто.

„Атина никогаш ништо од тоа не побарала, ниту би ѝ дозволила“, заклучи Јелена тогаш, но можеби во меѓувреме се предомислила.

Foto: printscreen/instagram/atinatossic