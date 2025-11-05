Кеба почна да заборава: „Честопати дури и не се сеќавам што сум јадел“

Пејачот Драган Којиќ Кеба се пожали во интервју за Информер дека има проблеми со меморијата.

Драган Којиќ Кеба, кој неодамна стана постојан член на жирито во „Ѕвездите на Гранд“, признава дека поради бројни обврски често заборава на настаните околу него и дека понекогаш не е способен да се сети што рекол или ветил нешто на некого.

– Често имам амнезија и поради мојот брз начин на живот, не можам да се сетам на сè што сум кажал.

– Кога ќе ме потсетат дека сум кажал нешто вчера, велам дека вчера беше вчера, а денес е денес и дека навистина не можам да се сетам на сè. Понекогаш дури и не можам да се сетам што сум јадел – изјавил Кеба низ смеа.

Инаку, Којиќ е во брак со Оља 40 години, и како што вели, одамна престанал да ја изненадува и да ѝ купува подароци.

Foto: printscreen/instgaram