Катарина Живковиќ долго го криеше она за што денес сака да вика од среќа: „Го остварив својот сон“

Пејачката Катарина Живковиќ стана сопственичка на луксузен имот во Грција.

Катарина виде куќа на одмор во која веднаш се заљуби. Како што рече, со години размислувала како да ја купи и конечно нејзините планови се остварија.

– Поминав две години преговарајќи за таа вила во Грција. Се наоѓа на местото каде што одмарав ова лето, и уште тогаш знаев дека тоа ќе биде моето катче на мирот. Таа куќа конечно ќе биде моја. Тоа е мојот сон што се оствари – рече Катарина, додавајќи дека не било лесно да се реализира оваа купување.

– Процесот на купување траеше подолго, првенствено поради цената и документацијата. Имаше многу неизвесност, но јас истрајав затоа што верував во таа приказна. На крајот се согласивме и сега можам гордо да кажам дека имам свој дом во Грција. Не е премногу скап, ако може да се купи, тогаш не е скап, но се обидов да ја „убијам“ цената – рече пејачката за „Хелоу“ со насмевка, нагласувајќи дека недвижнината покрај морето е нејзина долгорочна желба.

Како што понатаму изјавила, ова го планирала долго време, но не сакала никому да каже додека сè не заврши.

фото:Instagram printscreen/katarina_zivkovic_official