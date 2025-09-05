Карлеуша раскрсти и со кошаркарот Никола Јовановиќ: „Никогаш повеќе не се јави“

Пејачката Јелена Карлеуша стави крај на врската со кошаркарот Никола Јовановиќ, со кого медиумите ја поврзуваат со месеци.

Јелена Карлеуша реши отворено да зборува за сè и, како што наведува, тој ѝ го сврте грбот во многу тежок момент.

– Добро е кога луѓето порано или подоцна го покажуваат своето вистинско лице, а во овој период многумина го сторија тоа. Таа (Милица Павловиќ) не се разликува од другите имиња на колеги, соработници и „пријатели“. Во последните неколку години, поради моите ставови, многумина ми го свртеа грбот, ми забодоа нож во грб и ми ја вратија среќата со ѓон. Листата би ве шокирала – напиша Јелена Карлеуша на платформата „X“ и додаде…

– Од соработници како „Ателје Траг“ што ги направив познати, многу пријатели што ги поддржував, облекував, лечев и им давав леб со години и децении, рекламирав фризерски салони, брендови, од пејачи што ги бранев како лав и им помагав да успеат… Еј! Луѓето се кретени. Па, човекот на кого му родив две деца се придружи на линчувањето и навредите, што да очекувам од другите – напиша Калреуша, а потоа откри дека кошаркарот Никола Јовановиќ, со кого беше поврзана, исто така бил на листата на нејзините разочарувања.

– Се сеќавате на таа приказна од минатото лето дека бев во врска со тој кошаркар. Кога јавно кажав во една реченица дека поминуваме време заедно, човекот ми напиша дека „Тој не сака целата омраза да оди од мене кон него“ и никогаш повеќе не ме контактираше. А ниту јас не го контактирав. Ниту на некој друг од мојата долга листа на разочарувања – изјави Јелена Карлеуша.

Исто така, Карлеуша рече дека е благодарна на сите што останале покрај неа, ја поддржале, ја разбрале и ја бранеле, бидејќи тие се со неа кога е тешко и дека таа ќе им врати како што знае.

фото:Instagram printscreen/ blogofdiva and mega.zvezda.jk