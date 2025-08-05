Карлеуша ќе биде во жири на „Пинк ѕвезди“: Еве што и е забрането според доворот кој го потпиша

Пејачката Јелена Карлеуша, која има кариера долга 30 години, стана член на жирито на музичкото натпреварување „Пинк ѕвезди“.

Карлеуша ја посети канцеларијата на сопственикот на Пинк, Жељко Митровиќ, каде што склучија договор и го потпишаа истиот.

– Ти благодарам за оваа неверојатна најава, морам да кажам дека сум трогната како некој што е во своја кожа, а верувам дека и вие го почувствувавте тоа – недоразбирање, па дури и омраза. Верувам дека ова е вистинскиот начин да покажеме како треба да работиме против омразата, како треба да се обединиме и како српскиот народ воопшто треба да функционира и да напредува. Мислам дека комбинацијата од мене и вас е нешто што ќе биде апсолутна бомба – му рече Јелена Карлеуша на Жељко Митровиќ по потпишувањето на договорот.

Како што истакна сопственикот на Пинк, Јелена Карлеуша не била со многу барања , лесно се согласија за сè, но сепак постојат одредени правила.

– Таа не беше многу тешка кога стануваше збор за договорот, освен што јас бев малку ригорозен, па затоа во договорот ставив дека не смее да биде експлицитна, односно дека не смее да ги споменува гениталиите и дека не смее да ги покажува – изјави Жељко Митровиќ.

View this post on Instagram A post shared by Zeljko Mitrovic (@zeljkomitrovic)

Контроверзниот изведувач Драгомир Деспиќ Десингерица рече дека не размислува однапред како ќе се согласува со Јелена Карлеуша во „Пинк Ѕвезди“, туку дека сè се случува спонтано.

– Па, не знам, искрено дури и не размислувам за тоа, јас сум спонтан лик, па сè оставам на моменталната ситуација и случајноста и едвај чекам да видам каков ќе бидам во улогата на жири – изјави Десингерица за Информер.рс

фото:Instagram printscreen/zeljkomitrovic