Карлеуша и Тошиќ ги одбележаа родендените на ќерките со луксуз, музика и бројни емотивни моменти

Големата прослава на 18-тиот роденден на Атина и 17-тиот роденден на Ника Тошиќ беше одбележана со луксуз, музика и бројни емотивни моменти, а посебно внимание на гостите го привлекоа говорите на гордите родители, Јелена Карлеуша и Душко Тошиќ.

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Непосредно пред полноќ, тие ги изнесоа свечените торти, за кои не штеделе пари.

Атина избра злато, додека онаа на Ника беше украсена со имитации на скапоцени камења. Тортите за роденден беа високи на неколку нивоа.

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Заедно со Нико и Атина, беа и среќните родители, Душко и Јелена.

Ника и Атина одлучија да ги дувнат свеќичките на тортата со песната на нивната мајка „Само за твоето око“.

Душко играше со своите ќерки цело време, додека Јелена креваше чаша.

Поранешниот фудбалер, кого медиумите ретко имаат можност да го снимаат во вакви пригоди, беше видливо возбуден и емотивен додека се присетувал на спомените од растењето на своите сакани деца.

foto: printscreen/instagram/mega.zvezda.jk