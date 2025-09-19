Карлеуша и овој пат привлече големо внимание со својот стајлинг – Пејачката се појави без долна облека

Пејачката Јелена Карлеуша се појави на снимањето на новата емисија „Пинкови ѕвезди“.
Овој пат таа го спои својот стајлинг со контроверзниот изведувач Драгомир Депсиќ Десингерица, кој е нејзин „ривал“ во жирито.
Карлеуша и Десингерица позираа заедно пред самото снимање, а никој не можеше да го тргне погледот од жешкото тело на Јелена, па дури ни самиот рапер.
Фустанот со шлиц ја истакнуваше обликуваната фигура на пејачката. Стомакот е речиси целосно гол, додека долниот дел од фустанот е во форма на боди, при што материјалот паѓа под колковите и открива многу кожа.
Она што многумина го забележале е дека е речиси невозможно да се носи долна облека со ваков фустан, па се чини дека Јелена размислувала и го направила истото.
фото: printscreen/instgaram