Како змија пред камера – Ивана Николиќ го запали интернетот со заводливи движења (видео)

Пејачката објави видео на кое се гледа како се извиткува пред камерата.

Ивана Бум Николиќ пред пеењето со години се занималава со танцување, при што сега често и многу знае да заигра на настапите и да покаже што умее, што беше случај и сега.

Имено, откако се подготви за свирката, Ивана ја вклучи камерата и заводливо ги вртеше колковите во провокативно издание.

Таа носеше парче кожа, закачена на голем круг, која се наоѓаше помеѓу нејзините гради, па силиконите беа на изволте.

Стомакот на Николиќ беше сосема гол, па лесно можеше да се види како се витка заводливо како змија.

Foto: printscreen/Instagram/ivana_boom_nikolic