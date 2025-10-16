Kако времето да застанало – Адријана Лима повторно е ангел на „Викторија Сикрет“

„Викторија Сикрет“ синоќа по повеќегодишна пауза направи спектакуларно враќање на модната сцена. Ревијата во Њујорк беше емитувана во живо на социјалните медиуми и платформите за стриминг, а публиката ширум светот имаше можност да ги види најпознатите модели и музика во живо.

Врвот на вечерта беше пристигнувањето на легендарната бразилска манекенка Адријана Лима. Нејзиното појавување на пистата беше емотивен момент за сите фанови на брендот. Адријана изгледаше беспрекорно, комбинирајќи елеганција и моќ на присуство – како времето да застанало, а таа сè уште чекореше на врвот на својата кариера.

Во првото издание, таа носеше костим „Феникс крилја“ во боја на шампањ со ситни кристали и бакарно-златни крилја, симбол на фениксот и враќањето на иконата на модната индустрија. Нејзиниот природен тен, насмевка и меки бранови на косата го надополнуваа совршениот изглед.

View this post on Instagram A post shared by Victoria’s Secret (@victoriassecret)

Вториот изглед ја покажа нејзината позаводлива страна: црна чипкана долна облека со исечоци, чипкани ракавици и високи кожни чизми. Сребрените ресни крилца, кои блескаа со секое движење, предизвикаа овации од публиката и ја подигнаа атмосферата до максимум.

Секако, немаше коментари за огнената Бразилка, а сите се согласуваат дека таа изгледа божествено, како да е извајана од уметник.