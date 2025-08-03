Како ладниот туш влијае на здравјето на срцето?

Студените тушеви и ледените бањи стануваат сè попопуларни во последниве години, а зад овој тренд постојат вистински физиолошки ефекти.

За разлика од комплицираните ледени бањи, ладниот туш е лесен начин да се обидете да го изложите вашето тело на ниски температури, а прашањето е колку му користи на вашето срце и кој треба да ја избегнува оваа практика, пишува Parade.

Според д-р Саџит Бусри, ладната вода може да ја зголеми циркулацијата, што е клучно за снабдување на органите со кислород и хранливи материи.

„Кога телото е изложено на ладна вода, крвните садови во близина на кожата се стеснуваат за да ја задржат топлината. Откако ќе престане изложеноста, тие повторно се шират, предизвикувајќи наплив на крв кон површината и подлабоките ткива. Овој процес го подобрува протокот на крв и може да го направи циркулаторниот систем поефикасен“, објаснува д-р Бусри.

Оваа васкуларна гимнастика може да ја поддржи регулацијата на крвниот притисок, да го забрза закрепнувањето на мускулите и да придонесе за здравјето на срцето.

Кардиологот д-р Шила Сахни истакнува дека ладните тушеви можат привремено да го забрзаат метаболизмот со активирање на кафеавите масти, посебен вид масно ткиво кое согорува калории за да создаде топлина.

„Овој процес може да му помогне на телото поефикасно да ги користи шеќерите и мастите“, истакнува д-р Сахни.

Подобрата инсулинска чувствителност и поефикасното трошење на енергија може да го намалат ризикот од срцеви заболувања, но д-р Сахни нагласува дека сè уште нема доволно истражувања за да се потврдат долгорочните придобивки.

Сепак, според д-р Бусри, ладната вода може да го намали воспалението во телото со промена на рамнотежата на цитокините, протеини вклучени во имунолошкиот одговор. Ова би можело да помогне во спречувањето на болести поврзани со хронично воспаление, вклучувајќи ги и кардиоваскуларните заболувања. И покрај потенцијалните придобивки, ладниот туш не е за секого.

„Ненадејниот студен шок може да предизвика брзо зголемување на срцевиот ритам и крвниот притисок, што може да биде опасно за луѓето со срцеви заболувања“, објаснува д-р Бусри.

Д-р Сахни потврдува дека кај луѓето со запушени артерии или болка во градите, студената вода може да предизвика срцев удар или силна болка. Ако имате срцеви заболувања, ладниот туш не е безбеден без одобрение од лекар.

За луѓето кои сакаат постепено да воведат изложеност на студ, експертите препорачуваат да започнат со топол туш, постепено да ја намалуваат температурата, а потоа да го ограничат изложувањето на ладна вода на 20 до 30 секунди и наизменично да се тушираат со топла и ладна вода.

„Кај здрави лица, редовните туширања со ладна вода можат да обезбедат умерени придобивки за срцето и метаболизмот, но потребна е претпазливост и претходна консултација со кардиолог кај лица со ризик од срцеви заболувања“, заклучува д-р Бусри.

Извор:Курир

Foto:Freepik