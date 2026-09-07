Љубов и секс

Како да му помогнете на партнер кој има проблеми со изразувањето на своите емоции

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Како да му помогнете на партнер кој има проблеми со изразувањето на своите емоции

Доколку вашиот партнер има проблеми со изразувањето на своите емоции, можеби му недостасува емоционален речник, што може да доведе до сериозни проблеми со гневот.

Едно потенцијално решение е да разговарате за тоа како нивното однесување и реакции можат да придонесат за повлекување на гневот. Според тоа, препорачливо е да пронајдете ритуал или постапка за опуштање по работа, како и однапред да се договорите како ќе се справите со стресните денови за да се заштитите еден со друг.

Важно е да му дадете до знаење на вашиот партнер дека го цените она со што се справува и да му покажете благодарност пред да побарате нешто од него. Покрај тоа, некои работи што се случиле во детството остануваат со вас и се развиваат кога доживувате слични ситуации на срам или чувство на немоќ, пишува YourTango.

Исто така е корисно да се согласите да разговарате за проблемите кога тензијата ќе се смири и да ги споделите вашите мисли за моменталната ситуација. Ако мажите се чувствуваат отфрлени или погрешно претставени, во такви ситуации тие често се лутат. Тие се чувствуваат непочитувани и несакани, а оваа комбинација гради гнев и его.

Во овој случај, решението е да се практикува активно слушање. Корисно е да потврдите дека и вие би се чувствувале исто во таква ситуација или дека можете да разберете како се чувствуваат бидејќи ги знаете нивните вредности и ранливости.

извор:popara.mk
фото:Freepik

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