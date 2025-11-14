Како да го препознаете хроничниот стрес: Шест симптоми на кои треба да обрнете внимание

Хроничниот стрес сè почесто го нарушува секојдневниот живот, а неговите знаци често поминуваат незабележано.

Иако можеби се чувствувате смирено, телото може да испраќа јасни сигнали дека е под постојан притисок и напнатост – односно дека се соочува со хроничен стрес. Препознавањето на овие симптоми е првиот чекор кон намалување на напнатоста и зачувување на здравјето.

Постојат неколку физички знаци кои јасно укажуваат дека организмот постојано функционира под притисок:

Напнатост во мускулите

Често се јавува чувство на укоченост во вратот, рамениците или листовите. Несвесното стискање на тупаниците или подигнувањето на рамениците може да предизвика болки и долгорочни проблеми со ’рбетот.

Зголемена потреба за мокрење

Честото будење навечер за одење во тоалет може да биде знак дека телото реагира на стресни ситуации, особено кога автономниот нервен систем е премногу активиран.

Желба за одредена храна

Интензивната потреба за слатка или солена храна често е реакција на телото кон емоционален и физички стрес. Овој облик на „саморегулација“ може да укажува дека организмот бара брз извор на енергија или утеха.

Пречувствителност на звуци и намалена концентрација

Хроничниот стрес може да ја засили реакцијата на гласни или ненадејни звуци, како и да ја намали способноста за фокусирање. Во такви моменти, мозокот се концентрира првенствено на информации што ги доживува како закана.

Напнатост во лицето и вилицата

Стисната вилица, намуртено чело или лице што ја оддава напнатоста можат да бидат знаци на постојан физички стрес. Долгорочно, тоа може да доведе до проблеми како чкрипење со забите (бруксизам) и болка во виличниот зглоб.

Проблеми со спиењето

Стресот често го нарушува сонот, предизвикувајќи чести будења ноќе или потешкотии при заспивање. Телото во такви моменти произведува хормони за будење во неправилни интервали, што дополнително ја зголемува исцрпеноста.

Редовната грижа за телото, доволниот одмор и свесното опуштање можат значително да помогнат во намалување на хроничната напнатост и враќање на рамнотежата на телото и умот.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik