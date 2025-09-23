Каја Остојиќ оди на операција на око: Пејачката мора да вгради леќа

Каја Остојиќ забележала дека има проблем со видот, поради што веднаш отишла на офталмолошка клиника.

„Во последно време, моето јастребово око е малку лошо, па имав детален преглед и дискусија за поставување мултифокални леќи во офталмолошка клиника“, напиша Каја на својот Инстаграм профил.

Со оваа операција се постигнува добар вид на сите растојанија, без или со минимална употреба на очила, а операцијата се изведува под локална анестезија.

Да, потсетиме дека Каја Остојиќ пред две години направи лифтинг на очните капаци, кога ги имаше и ги вгради популарните „мачкини очи“.

