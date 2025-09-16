Каја Остојиќ без облека: Пејачката го покри голото тело со пешкир 

Популарната пејачка, Каја Остојиќ, се смета за една од најжешките на јавната сцена.

Каја го должи својот добар изглед на редовните тренинзи и исхраната на која обрнува посебно внимание, а многумина тврдат дека изгледа како пријателка на нејзината ќерка.

Таа сега ги „запали“ социјалните мрежи со својата најнова објава откако објави фотографија која ги остави мажите без зборови. Пејачката била на третман и бидејќи морала да биде без облека, била завиткана само во пешкир.

Остојиќ е исто толку убава во својата природна форма, а секогаш е насмеана и весела. Бидејќи сега ја има својата фигура во посакуваната форма, таа призна дека претходно имала многу несигурности.

– Имав многу фази каде што бев несигурна. Кога бев дете, бев буцкаста, тоа ме прогонуваше во текот на целиот живот. Потоа почнав да се сакам себеси. После тоа, родив дете на 19 години, во тоа време не бев задоволна со моите гради. Го променив тоа заради моето ментално здравје. Не се двоумев да направам неколку работи со себе, на крајот сфатив дека сè доаѓа од душата – рече Каја во емисијата „Магазин ин“, а тоа беше широко споделувано на социјалните мрежи.

Foto: Print Screen/Instagram