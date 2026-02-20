Јована Пајиќ спие на подот: „Порано се обидував да им објаснам на сите…“

Пејачката Јована Пајиќ откри каков ѝ е животот во последно време, бидејќи настапите и патувањата станале секојдневна рутина, а таа заспива на подот од исцрпеност.

Јована Пајиќ, која неодамна беше на Бали со Марија Шерифовиќ, откри дека сега повторно ѝ е потребен одмор од работата и настапите.

– Во моментов, она што ме прави најсреќна е спиењето! Во последно време, кога се враќам дома со куфери и торби, оставам сè зад себе и легнувам на паркетот! Лежам така околу десет минути и си велам: „Боже, ти благодарам, куќата ми е средена и мириса убаво, децата ми се со татко им и не морам да брзам“. Лежам така, искривена и облечена, понекогаш заспивам, а потоа кога ќе станам, распакувам сè што ми треба – рече пејачката.

Јована додаде дека оваа рутина станала нејзина секојдневна рутина и дека повеќе не се чувствува виновна за моментите на мир.

– Порано им објаснував на сите зошто не можев да одам некаде, но сега не ми е гајле. Ми треба само мир и тишина! – истакна Јована Пајиќ за Блиц, признавајќи дека токму овие моменти на одмор ѝ даваат најголема среќа во нејзиниот зафатен живот.

