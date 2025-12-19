Јелена Карлеуша за аферата со телохранителот на Кариќ: „Чукна на врата и на мојот сопруг му кажа се’ в лице“

Една од најголемите љубови на Јелена Карлеуша беше бизнисменот Бојан Кариќ, со кого се омажи на 23 септември 2004 година.

Нивната романса не траеше долго, а тие раскинаа во март 2025 година.

Пред 20 години, во медиумите се појави вест дека Бојан и Јелена се разведуваат поради прељуба.

Јелена еднаш раскажа сè за фамозната афера со „телохранителот“.

„Всушност, можеби Богољуб и ме спаси. Многу го сакав Бојан, навистина многу го сакав. Медиумскиот линч што го доживеав тогаш со таа ужасна измислица дека бев фатена на задното седиште од џипот „Хамер“ многу ме повреди. Секогаш му забележував на Бојан што никогаш јавно не го негираше тоа. Но, од друга страна, тој одлучи да не се рекламира и јас го почитувам тоа. Да го оставиме тоа во минатото, подалеку од медиумското внимание. Тој заслужуваше да живее во мир со сопругата и децата. Ако Богољуб му дозволи, се разбира“ – ќе изјави таа за „Информер“.

„Никогаш не го изневерив Бојан. Се случи во 7:15 часот наутро, два месеци по нашата свадба, мојот телохранител да затропа на нашата врата. Телохранителот на Богољуб, кој ми беше доделен мене. Дојде и му рече на мојот сопруг во лице дека е во врска со мене и дека сака да се ожени со мене. Сите тие приказни за тоа како сум била фатена на задното седиште од „Хамерот“ се измислици. Сето ова може да го потврди и Бојан“ – рече Јелена.

„Тој знае дека никогаш не ме фатил во сексуален чин со нејого на задното седиште. Ќе ми беше многу полесно ако ја кажеше вистината јавно бидејќи поминав низ тортура. Бев претставена како ку*ва и прељубничка“ – ќе раскаже Карлеуша.

