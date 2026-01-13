„Ја изгубив невиноста со Пеѓа Јовановиќ“: Пејачката ја изненади јавноста

Пејачката Душица Грабовиќ еднаш отворено проговори за својот приватен живот и призна дека ја изгубила невиноста од пејачот Пеѓа Јовановиќ. Како што рече, Пеѓа бил причината зошто ја започнала својата пејачка кариера.

– Ги познавам Ана и него од мои шеснаесет години. Родени сме во ист град и поради него почнав да пеам. Настапуваше во кафуле во кое одев и јас – изјави претходно Душица за Курир, додавајќи:

– Со него ја изгубив невиноста. Тој беше мојата прва љубов и првиот голем чекор во мојот живот. Дури и присуствував на раѓањето на неговиот син.

За потсетување, Душица Грабовиќ често привлекува внимание од јавноста со своите искрени изјави, а неодамна ги изненади сите признавајќи дека понекогаш гледа приватни видеа што ги чува на својот телефон.

foto: printscreen/instgaram/pedjajovanoviic/dusicagrabovic