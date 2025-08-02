Ивана Шопиќ „пали“ во мини бикини: Рамниот стомак и исончениот тен предизвикаа вистински хаос на Инстаграм

Водителката Ивана Шопиќ веќе некое време е на одмор, од каде редовно објавува провокативни фотографии на социјалните мрежи, а најновата во низата предизвика хаос.

Имено, водителката позираше во спалната соба покрај креветот во минијатурен костим за капење, а на сите им падна во очи рамниот стомак, но и со исончаниот тен, додека градите беа во преден план.

Ивана го покри лицето со очила, а судејќи според нејзините објави на Инстаграм, таа посетила неколку забави, каде што уживала максимално.

Инаку, Ивана претходно објави фотографии од одморот, како и од времето поминато на јахта, а ги посети и најубавите плажи со своите пријатели.

Комплиментите за нејзиниот изглед се наројуваа, и нема сомнение дека напорниот тренинг се исплати, па нејзината фигура очигледно никогаш не била подобра.

Foto: Printscreen/Ivana Šopić