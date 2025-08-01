Инди во жолт костим за капење, покажа повеќе отколку што сакаше: Вака изгледа пејачката во Црна Гора

Инди Арадиновиќ моментално ужива во Улцињ, Црна Гора, каде што одбра да облече жолт костим за капење.

Инди позираше покрај базенот, и иако носеше шарено здолниште за плажа, кое е наменето да ги покрие долните делови од телото, не успеа да го стори тоа, зашто „крпчето“ што го одбра беше толку кусо што не стига, па заоблената задница ѕиркаше под него, како да е гола.

Инаку, фолк пејачката неодамна наполни 39 години и добива бројни комплименти за својот изглед.

– Поминав низ тежок период, две операции во рок од две недели, ја изгубив слезината, ми беше закачен панкреасот. Сè уште живеам малку подолго со некои последици, но му сум благодарна на Бога што сум меѓу вас, живите – еднаш рече Инди за последиците по операцијата.

Foto: print Screen/Instagram