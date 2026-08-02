Инди никогаш не била побрутална, откри сè за нејзината нова кавга со сестра ѝ: „Едита е мртва за мене“

Индира Арадиновќ Инди доминирала на фестивалот „Драги Браво“, па потоа ги открила плановите за иднината и нејзиниот семеен конфликт со нејзината сестра Едита, што довело до најостри зборови досега.

Во едно искрено интервју, таа откри што се случило меѓу нив:

– Сѐ. Гледам дека Едита има нови тетки. Можете да го видите тоа на Инстаграм. Има желба да се дружи со нови тетки и тие тетки треба да останат во животите на Зои и Едита. Од денес, мене повеќе ме нема. Жал ми е., изјавила таа за тамошните медиуми.

-Имаме период од раѓање до постпартален период, до… Да, ќе ги следиме сите менструации на Едита, а кој… Да. По нашата прва, убава и најнормална фотографија со бебето, таа брзо побрза да објави сосема непозната личност за мене, која ја сретнав за прв пат денес на улица. Ми ја претстави како нејзина пријателка, полупријателка, не знам, и рече: „Имаме нова тетка“. Според мене, не знам дека Зоја има друга тетка, покрај тетките кои се сестри на Едита, вистински сестри, а јас сум единствената тетка. Мислам дека заработив одредена почит од Едита, ако ништо друго.

-Не го добив денес, па нема ни таа да го привлече моето внимание. Жал ми е што нема да можам да го видам бебето, бидејќи ни јас нема да можам да ја видам мајката, а бебето е приврзано за мајката. Значи, од денес па натаму, Едита е мртва за мене. Бебето не е, но што се однесува до мене, јас не ја носам таа улога на тетка. Не си ја симнувам таа титула од себе, но Едита не ја носи. Од денес па натаму, нема да го правам тоа. Не сум ничија кукла во циркус за некој да си игра со моите емоции, мојот живот, а особено моите емоции кон бебето што го имам, а особено кон неа како сестра, што таа не можеше да го разбере. Видов дека се однесуваше многу лошо.

фото: printscreen/Instagram