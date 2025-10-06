Илда Шаулиќ проговори за неуспешната бременост и како ќерката реагира што нема брат или сестра

Пејачката Илда Шаулиќ со години живее во хармоничен брак со својот сопруг Бојан Вучковиќ. Нивната љубов ја круниса ќерката Ема, која го виде светот пред осум години и оттогаш е центар на нивниот свет.

Иако Илда стана мајка, таа никогаш не криеше дека посакува нивното семејство да биде уште поголемо. За жал, животот не е секогаш како што планираме.

Во искрена исповед, пејачката зборуваше за губењето на бременоста, што беше исклучително тежок момент за неа.

-За жал, не можевме да ѝ обезбедиме на Ема брат или сестра. Всушност, тогаш почна короната, јас ја добив короната и имав исклучително благи симптоми, но веќе беше почеток на третиот месец од бременоста, се чувствував добро, но не можев да одам на лекар на преглед. Тие три, четири недели што бев во куќата, тогаш требаше да се види дали срцето почнало да работи… Но, кога отидов на тој преглед, го немаше. Бременоста едноставно мораше да се прекине, всушност, сама беше прекината… Сега, дали го припишуваме тоа на коронавирусот или едноставно е така како што беше… – Илда Шаулиќ еднаш изјави за „Блиц“.

Илда потоа раскажа како нејзината ќерка постојано ја прашува зошто нема брат или сестра.

– Генерално, жалам што немам повеќе деца затоа што е многу убаво да имаш брат и сестра и знам колку е тоа прекрасно и неизмерно во животот. Таа е дете кое многу ги сака своите братучеди, и колку пати рекла: „Мамо, зошто да немам брат или сестра“. Навистина би сакала, но од друга страна, некаде сум свесна за моите години и време и сè. Денес, сè се промени, но мислам дека сакам да бидам присутна во животот на моето дете, и да имам повеќе од нив денес, утре, за кога ќе им требате најмногу, вие да бидете таму, здрави и во прави, и да можете да ги најдете некаде и да им помогнете. Сето тоа има свои предности кога луѓето се сфаќаат себеси како родители кога се помлади, или кога се постари, но сè си има свој пат и судбина и не можеме ништо да направиме со сила – искрено раскажа Илда.

фото:Instagram printscreen/ ildasaulic