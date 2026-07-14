Хрватската старлета со предна танга и бикини плетка: Јосипа Каримовиќ сликовито демонстрираше зошто никогаш не може да потоне (ВИДЕО)

Најпопуларната и најатрактивна хрватска старлета, Јосипа Каримовиќ, ужива во Шпанија. Поточно, Мајорка е моментално нејзина дестинација за одмор, опуштање и релаксација.

Додека ужива во сите волшебства на летото, оваа популарна „Онли фанс“ дама разбирливо и сама се снима за своите обожаватели.

Јосипа секако изгледа брутално, ама во костим за капење со танга однапред и танга одзади, буквално ги излудува љубопитните мажи.

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А, мажите како мажи, особено не остануваат рамнодушни на бујните облини на хрватската старлета.

Таа пак, низ нејзината бикини плетка уште еднаш сподели глетка во која им покажа, дека силиконите одат „две минути пред неа“ и кога е на плажа.

Патем, покрај сета употребна вредност тие и се уште и дополнителна предност на Јосипа, која сликовито демонстрираше дека со вака бујна силиконска предница, никогаш не може да потоне!

Фото и видео: Инстаграм/karimovicjosipaa