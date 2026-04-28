Хармоникашот Аца Софронијевиќ ја објави првта семејна фотографија заедно со бебето

Познатиот хармоникаш Аца Софронијевиќ не ја криеше својата среќа откако пред неколку дена стана татко, а сега неговата сопруга Косана ги воодушеви социјалните мрежи со првата фотографија од наследничката од прошетка.

Таа објави заедничка семејна фотографија од лифтот на еден трговски центар, со што ги воодушеви сите следбеници кои имаа само пофални зборови за преслаткото семејство од тројца.

На лицата на гордите родители, јасно е дека уживаат во родителството и дека во моментов се најсреќни на светот.

Косана кратко напиша „семејство“ покрај фотографијата, додека коментарите на воодушевените обожаватели само продолжуваа да пристигнуваат.

Оваа објава собра голем број лајкови за кратко време, а сите се согласуваат дека Софронијевиќ изгледаат никогаш поубаво.

Да ве потсетиме, Аца Софронијевиќ собра половина од српската естрада на прославата по повод раѓањето на неговата ќерка, а потоа одржа емотивен говор и им се обрати на родителите на Косана.

