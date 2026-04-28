Харис Џиновиќ ја прецрта Мелина засекогаш – Еве како реагира кога ќе види нејзина фотографија

Пејачот Харис Џиновиќ ја прецртал својата поранешна сопруга Мелина засекогаш и вели дека дури и не сака да види нејзина фотографија.

Харис неодамна за прв пат проговори за својата поранешна сопруга Мелина, откако таа неодамна се омажи за британскиот милионер Џефри Пол Арнолд во Монако и рече дека животот продолжува, а сега откри дека не ги чита вестите за својата поранешна сопруга.

– Не читам вести за мојата поранешна сопруга. Ми излегува, ја гледам фотографијата од Мелина и ја прескокнувам. Јас често гледам горе на Google, само за да не видам нејзина фотографија! – изјави Харис Џиновиќ за Курир.рс

Пејачот нагласи дека е сосема нормален човек и дека парите не му значат многу.

– Јас сум сосема нормален, џентлменски човек, образован. Среќата не е вреќа полна со пари. Ми требаат пари само за добро вино, храна и малку патување – изјави пејачот, а потоа откри за што сега му требаат пари:

– А за жените? Веќе ништо не ми треба за жените… (се смее). Им дадов сè што им требаше и немам за што да жалам.

Патем, кога неодамна го прашаа какви совети му дава на својот син Кан по сè низ што помина за време на разводот од Мелина, Харис даде краток одговор.

– Разговараме, тоа се работи што остануваат во четири ѕида, некои интимни работи за кои не зборувам.

