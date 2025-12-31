Хаос во последен момент: Новогодишниот настап на Теа Таировиќ откажан

Пејачката Теа Таировиќ еден ден пред дневната забава што требаше да ја одржи во Нови Сад со нејзината колешка Зорана Миќановиќ беше известена дека нема да има настап.

Теа, која неодамна беше уловена во љубов со својот сопруг, ги извести своите следбеници на социјалните мрежи дека дневната забава во спортската сала „Спенс“ е откажана.

Според пејачката, концертот бил откажан поради технички проблеми.

„Драги пријатели, дневната забава во спортската сала „Спенс“ е откажана поради технички проблеми во самата сала, вината не е ниту кај изведувачот ниту кај организацијата. Теа Таировиќ ја подготви целата програма за овој настан, а ние подготвивме сè што можевме, дури се обидовме да го преместиме настанот на друго место, но не можевме да најдеме соодветно место за да одржиме забава од ваков тип која веќе не беше резервирана однапред. Во име на организацијата и во име на пејачките Теа Таировиќ и Зорана Миќановиќ, им се извинуваме на сите што купија билети и со нетрпение го очекуваа овој настан. Парите од билетите, секако, ќе бидат вратени“, стои во соопштението кај Теа Таировиќ, додека Зорана Миќановиќ не ги информираше луѓето дека нема да има настап.

Инаку, Теа ќе настапи вечерва во престижен хотел во Белград, каде што сите билети се распродадени.

Foto: Printscreen/Instagram/tea_tairovic