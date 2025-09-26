Хана сподели емотивно видео со мама Наташа – објави спомен од детството, и јавно ѝ се обрати на пејачката (видео)

Пејачката Наташа Беквалац денес го слави својот 45-ти роденден, а нејзината ќерка Хана јавно ѝ честиташе.
Хана сподели фотографија од детството на својот Инстаграм, на која Наташа ја држи во раце, а во описот кратко напиша: „Среќен роденден мамо“, додавајќи емотикон во форма на знак за бесконечност.
Честитките во коментарите продолжуваа да пристигнуваат.
Да потсетиме, Наташа неодамна проговори за својата врска со Хана и призна дека ѝ било тешко што нејзината ќерка се преселила во Шпанија за да студира.
Foto: print Screen/Instagram