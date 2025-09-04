Хана ја покажа тетоважа на интимниот дел од телото – Ќерката на Наташа Беквалац излезе во град без долна облека

Хана Икодиновиќ, ќерка на Наташа Беквалац и Данило Икодиновиќ, излезе во градот без гаќички и ја покажа тетоважа на страната, која досега немавме можност да ја видиме.

Наследничката на Наташа Беквалац се дружи со ќерката на Здравко Чолиќ, а на социјалните мрежи објави фотографија од забава со Лара Чолиќ.

Хана, која стана полнолетна пред шест месеци, е сè попровокативна со своите смели стајлинзи, а сега реши да ја покаже и тетоважата што ја има на интимен дел од телото.

Како што првично објави „Информер“, Хана наскоро ќе ја напушти Србија и ќе се пресели во Шпанија, каде што ќе ги започне студиите на престижен универзитет во Мадрид. Годишната школарина на оваа институција изнесува дури 15.000 евра.

Па така, Хана го користи секој момент, пред да тргне на училиште, да помине време со пријателите и да ужива во шармот на ноќниот живот во Белград.

Foto: Printscreen/Instagram/hanaikodinoviicc/bekvalceva