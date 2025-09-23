Хана Икодиновиќ објави селфи од креветот: Наследничката на Беквалац, позира заводливо без трошка шминка

Хана Икодиновиќ неодамна се пресели во Шпанија за да ги започне студиите, а често објавува на Инстаграм и открива како изгледа нејзиниот нов почеток надвор од Србија.

Хана Икодиновиќ неодамна ја напушти Србија и се пресели во Шпанија за да студира.

Нејзината мајка, Наташа Беквалац, беше со неа неколку дена, и тие уживаа во првите денови од новиот почеток.

Хана веќе некое време е активна на социјалните мрежи и ги воодушевува своите следбеници со својот изглед, а сега објави селфи од кревет кое привлече големо внимание.

Без шминка, Хана позираше заводливо во кревет и уште еднаш покажа дека Мајката Природа е на нејзина страна кога станува збор за убавината.

Наташа неодамна проговори за својата врска со Хана и призна колку ѝ е тешко да го напушти семејниот дом.

– Хана и јас имаме убав, отворен, пријателски однос. Мило ми е што кога нешто ќе тргне наопаку, првиот број на кој се јавува е мојот. Мама не ги решава сите проблеми, но ми е мило што може сè да ми каже. Тешко се справувам со преселбата, но знам дека е многу важно за нејзината иднина и тоа ми дава сила. Не можам да замислам ден без неа, но исто така знам дека независноста е најважната работа за децата.

