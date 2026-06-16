Градите ѕиркаат под тексас елекот: Секси пејачката без градник на 58 години

Италијанската пејачка и една од најголемите секс бомби од 1980-тите, Сабрина Салерно (58), повторно одлучи да ги запали социјалните мрежи и да докаже дека годините немаат никакво влијание врз неа.

Познатата бринета, која пред неколку децении ја излуде целата планета со хитот „Boys Boys“, повторно провоцира со жешки фотографии, а овој пат отиде чекор понатаму и покажа премногу.

Сабрина Салерно објави серија провокативни фотографии на Инстаграм, каде што позира во брутално секси облека, а машкиот дел од нејзините следбеници веднаш падна во транс.

Италијанската ѕвезда реши да се фотографира во опасно провокативна комбинација, стави тексас каубојска шапка на главата, а на голото тело фрли само тексас елек. Она што веднаш им го привлече вниманието на сите беше фактот дека пејачката не носи апсолутно ништо под елекот, дури ни градник.

Таа го откопча елекот за да ги истакне своите препознатливи, раскошни гради, кои ја направија позната на почетокот на нејзината кариера. На 58 години, Сабрина изгледа толку брутално и затегнато што дури и девојки на половина од нејзините години би можеле да ѝ завидуваат на изгледот и телото.

Коментарите од воодушевените обожаватели се нижат, а следбениците ја обсипуваат со комплименти. „Божица си“, „Како е можно да изгледаш вака на педесет години?“, „Жено, не старееш, туку стануваш сè поубава“, се само дел од илјадниците коментари под нејзините жешки фотографии.

Да потсетиме дека Сабрина Салерно стекна светска слава кон крајот на 1980-тите благодарение на мегапопуларниот хит „Boys (Summertime Love)“, а видеото во кое скока во базен во бело бикини сè уште се смета за едно од најпровокативните видеа во историјата на музичката индустрија.

Foto: print screen/Instagram/sabrinasalernofficial