„Гоустлајтинг“: Нова форма на токсична манипулација во врските

Во урбаниот речник се појави нов поим – „гоустлајтинг“. Тоа се оние случаи кога личноста со која сте во романтичен однос одеднаш ќе исчезне или постепено ќе ја прекине комуникацијата, а по извесен период повторно ќе се појави и ќе продолжи со разговор како ништо да не се случило, а доколку го/ ја прашате каде била во меѓувреме тој/ таа најчесто ќе биде изненаден /-а од прашањето, одрекувајќи дека поминало толку време и обвинувајќи ве дека сето тоа е само ваша замисла.

Според експертите, целта на ваквата манипулација е (да ги натера жртвите / да го натера другиот) да се сомнева во своите чувства и проценки.

„Вашингтон пост“ неодамна во напис го нарече „гоустлајтинг“-от аларм во врските, а психологот, д-р Сара Гандл на тоа додаде дека ваквите однесувања се посуптилни од очигледните предупредувачки знаци.

– Нивниот ефект може да биде подеднакво деструктивен. Лицата изложени на гоустлајтинг со текот на времето почнуваат да се сомневаат во себе и да се преиспитуваат дали имаат нереални очекувања од партнерот. „Гоустлајтинг“-от создава состојба на постојана несигурност и ја намалува веројатноста поединецот да реагира на однесување за кое инстинктивно знае дека е погрешно, изјави д-р Гандл.

Таа посочува дека жените се особено ранливи на ваков вид манипулација поради стравот дека таа ќе биде етикетирана како личност која премногу бара, само затоа што очекува основно ниво на редовна и доследна комуникација.

За да се избегнат вакви негативни искуства, експертите советуваат едноставен пристап: доколку лицето кое практикувало „гоустлајтинг“ сака повторно да воспостави контакт, оправдано е да се побара јасно и аргументирано објаснување за неговото исчезнување.

фото:Freepik

извор:курир.мк