Гоца Тржан поради една изјава ја налути јавноста: „Мајка на женско дете да зборува вака!“

Пејачката Гоца Тржан никогаш не се воздржала искрено и отворено да зборува за општествени прашања, особено откако станала водителка, а се чини дека нејзина омилена тема се машко-женските односи.

Така, популарната пејачка еднаш се осврнала на „алфа мажјаците“, нарекувајќи еден тип мажи со тоа име.

– Дали некогаш ви се случило мажи да ви довикнат од автомобил или градилиште на улица? Дали тоа сексуално ве вознемирува? – праша Гоца, додека жена од публиката рече „тоа е така грдо“.

– Што е толку грдо во тоа, дали сте нормални? Па, да ги немаше тие, никој никогаш немаше да ви каже дека сте добра девојка – рече Гоца Тржан, а токму оваа реченица предизвика низа коментари на мрежата „X“.

„Ужас“, „Како би реагирала ако некој така зборува за нејзината ќерка“, „Таа е мајка на женско дете и зборува вака“, „Жената има став, не разбирам зошто протестирате“, „А како реагира нејзината ќерка на ова“, „Тоа е нејзино мислење“, се само дел од коментарите.

фото:Instagram printscreen/gocatrzan