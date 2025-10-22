Гоца Божиновска е во страв за нејзиниот син: „Се плашам дека ќе заврши како неговиот татко“

Мирко Шијан, син на Гоца Божиновска, е во брак со Бојана Родиќ, со која има два сина.

Иако родителството го променило, пејачката признава дека нејзиниот син сè уште е незгоден кога има напад на хистерија и во тие моменти фрла предмети низ куќата, а во ова гледа сличност со својот татко, Зоран Шијан.

Гоца вели дека претходно се плашела дека нејзиниот наследник ќе заврши како неговиот покоен татко Зоран, бидејќи е многу темпераментен.

– Мојот Мирко е суво злато, целиот свет на мајка, но кога ќе се налути и нервира, јас се држам настрана од него! Тој може да фрла работи кога е нервозен, јас бегам од куќата и се држам настрана за да не ми се случи најлошото – рече Гоца низ смеа, а потоа продолжи:

– Дури и сега не признава ништо кога се крие и ако му го привлечам вниманието на нешто. Ми вели: „Сигурна ли си дека сум јас?“, а јас додавам: „Добро, не си ти, баба ми е почината“. Се плашам дури и кога вози мотори, како секоја мајка, но што да правам, тој е едноставно таков. Го привлекуваат такви работи. Отсекогаш сакал брзо возење, сè што му го зголемува адреналинот. Неговиот татко, Зоран, го научил да вози скутер кога бил мал. Роден е за сите овие лудости, не можам да ја контролирам таа природа. Тој е бестрашен, има дарба за сè. Би летал низ оган ако треба. Без страв, фаќал змија со гола рака, и тоа отровна. Таков бил неговиот татко – бестрашен – откри Гоца, а потоа призна детали за својот покоен сопруг:

– Го паметам Зоран кога го возеше својот мотор во тие планини во Црна Гора. Стрмно е, а тој вози мотор, спуштајќи се без страв. Мирко го развил тој ген да ги сака предизвиците и нема ништо што можат да направат во врска со тоа. Се плашам дека нема да заврши како неговиот татко – изјави пејачката за локалните медиуми.

фото:Instagram printscreen/goca_bozinovska_official