Голема прослава во семејството на Филип Живојиновиќ, се роди бебе

Марио Накиќ, кошаркарот на „Партизан“ и брат на Филип Живојиновиќ, стана татко.

Братот на Филип Живојиновиќ стана татко, а нивната мајка Зорица Накиќ ја сподели среќната вест со емотивна објава на социјалните мрежи.

На фотографијата од прославата што ја објави Зорица, можеше да се види бела маица со нежна илустрација на бебе и натпис што ги воодушеви многумина. Токму овој детаљ го откри името на новороденото девојче.

Гордите родители одлучија да ја крстат својата ќерка Матеа, а веста го израдува семејството, пријателите и следбениците кои испратија бројни честитки и добри желби во коментарите.

На маицата пишуваше: „Од денес, таткото на Матеа“, што јасно покажува колку се среќни Марио Накиќ и неговата сопруга Лена за раѓањето на мало девојче.

Инаку, Зорица по разводот со Боба се омажи за хрватскиот кошаркар Иво Накиќ и со него има две деца, ќерката Ива и синот Марио.

фото:Instagram printscreen/f.zivojinovic/zo_na_ny