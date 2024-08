Гола е и не и е грижа: Бјанка Ценсори повторно успеа да го шокира светот со ново скандалозно издание (фото) 

Сопругата на Канје Вест, моделот Бјанка Ценсори, излезе во јавност облечена во проѕирен комбинезон без да носи долна облека, пренесува Мирор.

Bianca Censori sports head-to-toe fishnets for dinner with Kanye West and friends https://t.co/7hQtFZGb90 pic.twitter.com/4Uoi4FVCvn

— Page Six (@PageSix) August 2, 2024