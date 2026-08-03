Глумењето оргазам не е лага, туку порака

Околу 90 проценти од жените барем еднаш се обиделе да одглумат оргазам, а 20 проценти од мажите сè уште веруваат дека тоа никогаш не им се случило. Таа разлика во бројките е целата поента на овој напис.

Со години циркулира советот дека постои еден сигурен знак, контракции на вагиналните мускули, и дека сè друго може да се одглуми. Технички, има вистина во тоа. Практично, овој совет прави повеќе штета отколку корист, бидејќи го претвора мажот во детектив наместо во соговорник.

Што всушност значат мускулните контракции како знак на женски климакс

Кај жените, оргазмот е придружен со ритмичко затегнување на мускулите околу вагината, обично во серија од неколку секунди, со чувство дека партнерката е „стегната“. Ова е придружено со грчеви во нозете, отежнато дишење и пауза по климаксот, бидејќи на телото му требаат неколку секунди за да се опорави. Кај многу жени, кожата над градите, каде што е најтенка, станува црвена поради напливот на хормони.

Сето ова е вистина. Проблемот е што се случува во тело кое веќе се тресе, се напнува и дише брзо во тој момент. Мерењето на телото на вашиот партнер во средината на сексот е најбрзиот начин да се ослободите и двајцата од моментот.

Грешка број еден: барање докази наместо разговор

Статистиката е немилосрдна. Само околу 30 проценти од жените редовно достигнуваат кулминација, уште 70 проценти многу поретко, околу секој петти сексуален однос, а 15 проценти од жените никогаш или само еднаш во животот. Ако толку жени се во таа сива зона, тогаш еден телесен сигнал не решава ништо.

Најголемиот проблем е глумењето. Проблемот е што во повеќето врски, реченицата „Не ми се допаѓа ова“ никогаш не се појавува. Жената молчи за да не го повреди партнерот, партнерот молчи затоа што мисли дека нема причина да праша, а следниот пат е потполно исто.

Зошто глумењето оргазам често е знак дека сексот бил добар

Ова изненадува многумина. Фактот дека кулминацијата била лажирана не значи дека немало задоволство. Студиите за мозокот покажуваат дека кај жените, активноста во центрите за задоволство е најсилна на патот кон оргазам и дека нагло опаѓа непосредно пред самиот климакс. Кај мажите, таа е најсилна за време на ејакулацијата, и во тоа лежи недоразбирањето.

Мажот го мери целото искуство според неговиот крај. За многу жени, вредноста е во она што трае дваесет минути пред тоа. Затоа „таа не сврши“ и „таа не се чувствуваше добро“ не се иста реченица.

Како да препознаете оргазам без детективска работа

Наместо да барате докази, покорисно е да го насочите вниманието кон она што се случува потоа. Дали вашата партнерка е привлечена од вас или се свртува? Дали се враќа на истото следниот пат или ја менува темата?

Прашањето „што ти се допадна најмногу“ функционира подобро од кој било надзор на телото. Не бара оценка и не звучи како тест. Преправањето оргазам исчезнува во моментот кога ќе престане потребата да се заштитите од вистината.

Директниот разговор е непријатен токму еднаш, првиот пат. После тоа, тоа станува најкраткиот пат до тие 70 проценти да продолжат кон нешто подобро од секој петти пат.

Што е потешко за вас, да признаете дека не било како што треба или да слушнете дека не било?

извор:popara.mk

фото:Freepik