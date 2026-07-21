Радио Милева настапите откажани

Ѓани итно заврши во болница во Виена! Лекарите се борат да му ја стабилизираат состојбата

1 мин. читање
Ѓани итно заврши во болница во Виена! Лекарите се борат да му ја стабилизираат состојбата

Пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани заврши во болница во Виена, откако во текот на ноќта ненадејно му се слошило.Ѓани бил примен во болница поради зачестено повраќање и изразена малаксаност.

По направените прегледи, лекарите утврдиле дека дошло до сериозно труење на организмот, поради што е одлучено тој да остане на болничко лекување.

Според достапните информации, медицинскиот персонал спроведува терапија за да ги отстрани токсините од неговиот организам, а Ѓани прима инфузија и се наоѓа под постојан надзор на лекарите. Здравствените проблеми го затекнаа Ѓани во ек на летната сезона, кога неговиот деловен распоред беше исполнет со настапи речиси секој ден.

Поради ненадејната хоспитализација и препораката од лекарите за мирување, неговото семејство и тимот донесоа одлука да ги откажат сите закажани концерти и настапи во претстојниот период, сè додека пејачот целосно не закрепне, пренесува Скендал.

Колку долго Ѓани нема да настапува зависи исклучиво од брзината на неговото закрепнување и од проценката на австриските лекари.

фото:Instagram printscreen/djanimusic

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top