Фолк миленикот на дијаспората ја опеа својата љубовна божица: Благојче Стојановски Туше – „Ти си моја кралица“ (ВИДЕО)

Македонската фолк сцена добива уште една музичка приказна која претендира да стане омилена меѓу љубителите на добрата народна музика. Еден од најпопуларните и најбараните пејачи меѓу Македонците ширум светот, Благојче Стојановски – Туше, повторно ја изненадува својата публика со новата песна „Ти си моја кралица“, проект кој уште пред премиерата предизвикува голем интерес.

Туше со години важи за вистински миленик на македонската дијаспора. Неговите настапи во Австралија, Европа и прекуокеанските земји секогаш привлекуваат бројна публика, а неговите песни се неизоставен дел од секоја македонска веселба. Искрената интерпретација, препознатливиот глас и непосредниот контакт со публиката го направија едно од најценетите имиња на македонската естрада.

Со „Ти си моја кралица“, Туше повторно покажува дека знае како да ја допре публиката. Станува збор за песна исполнета со емоции, романтична приказна и современ аранжман, кој го задржува препознатливиот дух на македонската народна музика. Очекувањата се големи, а многумина веќе прогнозираат дека ова ќе биде една од песните што ќе се слуша на сите веселби и музички настани.

За врвниот звук на песната се погрижи тимот на „ПроСаунд“ студио во Прилеп, каде беше реализирано аудио-снимањето со најсовремена продукциска опрема. Автор на музиката и стиховите е самиот Туше, а аранжманот на песната го направил Славко Ристески.

Ништо помалку внимание не е посветено ниту на видеоспотот, кој е снимен во студиото на IN Продукција. Видеото носи модерен визуелен пристап, професионална продукција и кадри кои совршено ја доловуваат атмосферата и емоцијата на песната.

Посебна свежина во видеозаписот внесуваат и членовите на „Империјал Бенд“, кои со своето присуство дополнително ја збогатуваат приказната, додека атрактивниот модел Маја со својата појава му дава посебен визуелен шарм и елеганција на целиот проект.

Тимската работа, професионалната реализација и големата посветеност на сите учесници резултираа со проект кој ги исполнува највисоките музички стандарди. Сè укажува дека „Ти си моја кралица“ ќе биде уште еден значаен успех во богатата кариера на Благојче Стојановски – Туше.

Со оваа песна, Туше уште еднаш потврдува дека неслучајно важи за еден од најомилените македонски фолк-пејачи и вистински амбасадор на македонската песна меѓу иселениците. Неговата публика со нетрпение ја очекува премиерата, а според првите реакции, „Ти си моја кралица“ има сè што е потребно да прерасне во нов голем хит кој ќе се пее и ќе се памети долго време.