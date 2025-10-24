Еве што треба да јадете пред тренинг за да ги постигнете посакуваните резултати

Подготовката на оброк пред тренинг е подеднакво важна како и оброкот по него. Правилната исхрана пред физичката активност влијае на нивото на енергија што го имате за вежбање, но и на брзината на закрепнување. Подолу даваме практични упатства за составување оброк пред тренинг.

Внесувањето на вистинските хранливи материи пред тренинг им помага на мускулите да имаат гориво за работа и му овозможува на телото да реагира поефикасно.

Јаглехидратите се главен извор на енергија, бидејќи телото користи гликоза од нив за да ги наполни мускулите со енергија преку гликоген. Тие се особено важни за кратки и интензивни активности.

Протеините во оброкот пред тренинг помагаат во закрепнувањето на мускулите и градењето маса. Кога оброкот има добра содржина на протеини, тоа овозможува почист ефект на тренинг и подобри перформанси.

За подолги вежби со низок до умерен интензитет, мастите се важен извор на енергија. Во такви случаи, вреди да ги вклучите во вашиот план за исхрана пред тренинг.

Кога да јадете пред тренинг?

Времето на оброците игра клучна улога:

Ако имате 2-3 часа до тренинг, јадете оброк што содржи јаглехидрати, протеини и масти.

Доколку времето до тренинг е пократко, јадете помал оброк со акцент на протеини и јаглехидрати и избегнувајте големи количини масти за да не го оптоварите дигестивниот систем и да спречите непријатни симптоми за време на вежбањето.

извор:kurir.mk

фото:freepik