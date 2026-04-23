Ева Лонгорија со бујната предница ги остави сите без здив, раскош од кој погледот смрзнува

Ева Лонгоријана на доделувањето на наградата за животно дело на AFI во театарот Долби во Лос Анџелес ги привлече сите погледи во елегантен црн фустан кој ги истакнуваше нејзините адути, особено смелото деколте, според „Мандат“.

Иако со висина од 154 сантиметри спаѓа во пониските актерки, Лонгорија знае и како да ја истакне својата фигура.

Овој пат таа одлучила да игра на картата на женственост и самодоверба. Фустанот со едноставен крој, со тенки прерамки и длабоко деколте, совршено ги истакна нејзините атрибути, а деколтето беше во преден план и доминираше во целото издание.

Минималистичкиот, но ефективен стил дополнително го засили впечатокот – пристоен дијамантски ѓердан ја следи линијата на деколтето и дискретно го врамува нагласеното деколте, додека остатокот од комбинацијата остана ненаметлив.

На црвениот килим, таа зрачеше со самодоверба и добра енергија, а насмевката не ја симнуваше од лицето.

