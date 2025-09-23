Емотивно: Филип Живојиновиќ испрати јасна порака до Прија

Филип Живојиновиќ и испрати емотивна роденденска порака на сопругата Александра Пријовиќ.

Александра Пријовиќ, со насмевка на лицето, горда на сè што постигнала досега, започна ново поглавје во својот живот.

Музичката ѕвезда вчера го прослави својот 30-ти роденден, а нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ ѝ испрати емотивна порака.

– Во овие 30 години, животот ти даде сè… Во следните 70, не ја тргај насмевката од лицето, сакај и знај дека си сакана. Среќен роденден, мамо – напиша тој под заедничката фотографија.

Александра Пријовиќ и Филип Живојиновиќ го изградија своето семејно гнездо на Бежанијска коса, а по синот Александар, парот доби и ќерка на која и го дадоа убавото име – Арија.

