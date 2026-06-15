Емина Јаховиќ се најде лице в лице со својот поранешен – еве по кој повод

Емина Јаховиќ го прослави матурирањето на својот син Јаман, а таму беа и нејзиниот поранешен сопруг Мустафа Сандал и неговата нова сопруга. Патем, Емина и Мустафа јавно изјавија дека таа била на суд со Сандал за алиментација.

Емина Јаховиќ ја сподели својата голема радост со своите следбеници на Инстаграм кога нејзиниот постар син Јаман заврши средно училиште и зачекори во светот на возрасните.

За оваа посебна пригода и големиот ручек организиран по тој повод, пејачката блесна во тесен бел фустан, додека Јаман гордо позираше во свечен костум.

Турските медиуми го снимија и Мустафа на оваа церемонија во друштво на неговата нова, помлада сопруга.

Односот со нејзиниот поранешен сопруг Мустафа Сандал повторно ескалираше, како што објавија медиумите во септември минатата година, и доведе до судска средба во Истанбул. Потоа Емина, како што објавија медиумите, поднесе нова тужба, тврдејќи дека Мустафа не го почитува договорот од 2018 година. За време на разводот, беше договорено Емина да добие старателство над децата, два милиони долари од продажбата на нивната заедничка куќа и 500.000 долари за нивното образование. Сепак, главниот проблем се појави бидејќи Сандал се обврза да купи стан во Србија и редовно да плаќа алиментација, што не го исполни, како што објавија медиумите. Покрај доцнењето на алиментацијата, пејачката тврди и дека одбива да им обезбеди на неа и на децата автомобил кога им е потребен. Ова не е нивен прв правен конфликт, бидејќи во 2022 година Емина веќе покрена постапка за 26 неплатени исплати на алиментација, но таа тужба потоа беше отфрлена бидејќи Мустафа успеа да докаже исплати во вредност од околу 115.000 евра.

Зборувајќи за пропаѓањето на нивниот десетгодишен брак, Емина откри дека двајцата се обиделе да ја маскираат тензијата преку смеа, па дури и заедно ја избрале кошулата што ќе ја носи на рочиштето за развод.

Сепак, враќањето во празна куќа било исклучително мрачен и тежок момент.

– Со мојот поранешен сопруг се разведовме на чуден начин. Тој брак се нишаше три години, беше на стаклени нозе. Си заминавме, разведовме. Се вратив дома, куќата беше сосема празна, децата беа со него и едноставно сфатив дека се сруши нешто за кое никогаш не верував дека некогаш ќе се сруши.

Foto: printsceen/instgaram/yaemina