Емина Јаховиќ не крие дека е заљубена – кога ја прашале за него, одговорила вака…

Во најновото издание на „Амиџи шоу“ водителот Огњен Амиџиќ беше домаќин на пејачката Емина Јаховиќ и пејачите Мирза Селимовиќ, Џенан Лончаревиќ и Борис Режак.

Емина Јаховиќ на самиот почеток проговори за својот емотивен статус, но и за концертите во Белград закажани за 7 и 18 ноември.

Кога ја прашале за својот партнер, пејачката одговорила:

– Тоа нека остане за мене – рекла Емина Јаховиќ, и додала:

– Сега концертот е во петок, билетите се распродадени и возбудена сум. Имаме околу педесет луѓе на сцената. Направивме различни аранжмани. За мене работеше дизајнер кој работеше за светски ѕвезди. Ќе има изненадувања, но не сакаме да продаваме фора – рекла Емина Јаховиќ, скокоткајќи ја имагинацијата на сите.

