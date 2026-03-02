Една чаша дневно штити од мозочен удар: Овој пијалок го зачувува здравјето на срцето и мозокот

Напивка што штити од мозочен удар.

Ново истражување сугерира дека само една чаша млеко дневно може да има значително влијание врз вашето здравје. Според студија објавена во списанието „Нутриенти“, пиењето околу 180 мл (една чаша) млеко дневно е поврзано со помал ризик од мозочен удар кај возрасни на возраст меѓу 30 и 79 години.

Истражувачите во Јапонија создадоа 10-годишен модел за да покажат што би се случило ако луѓето го зголемат внесот на млечни производи. Резултатите сугерираат дека ризикот од мозочен удар може да се намали за околу 7 проценти, при што некои групи бележат намалување до 10,6 проценти.

Иако студијата не следела специфични пациенти, туку користела статистички модели, резултатите се сепак значајни. Проценките сугерираат дека зголемувањето на потрошувачката на млеко може да спречи повеќе од 120.000 мозочни удари и десетици илјади смртни случаи во текот на следната деценија.

Причината за овој ефект лежи во составот на млекото. Тоа е богато со важни минерали како што се калциум, калиум и магнезиум, кои помагаат во регулирањето на крвниот притисок и подобрувањето на циркулацијата. Овие фактори играат клучна улога во намалувањето на ризикот од мозочен удар.

Слични резултати се потврдени и во други студии, вклучително и студии од Кина, кои укажуваат дека поголемиот внес на млечни производи може значително да го намали ризикот од одредени видови мозочен удар.

