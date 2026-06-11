Едита Арадиновиќ во осмиот месец од бременоста реши да се сели од Белград: „Барам мир“

Пејачката Едита Арадиновиќ ги одбројува последните недели до породувањето, а во еден од најубавите периоди од својот живот, реши да ги израдува своите следбеници со одлична вест.

Имено, Едита откри дека купила нов имот на Авала, кој моментално е во изградба, но веќе успеала да го замисли животот што ја чека на таа адреса.

Пејачката сподели фотографии од локацијата на Инстаграм и објасни што ја привлече да го пронајде својот нов дом таму.

– Сфатив дека не барам адреса, туку мир, малку повеќе природа, малку повеќе небо и чувство дека сум дома. Луѓе, која будала купува недвижен имот кога е бремена осми месец? Јас! Нема да верувате каква локација најдов – рече Едита.

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Нејзиното соопштение предизвика бројни реакции, а следбенициte ѝ честитаа за големиот чекор што го направи непосредно пред доаѓањето на бебето.

Едита покажа и како изгледа комплексот во кој ќе се наоѓа нејзиниот нов дом. Станува збор за населба со модерни куќи, големи дворови и погодности наменети за семеен живот.

Пејачката не го криеше своето возбудување кога зборуваше за иднината што ја планира со својата ќерка.

View this post on Instagram A post shared by едита (@editaaradinovic)

Да, веќе можам да си замислам како се забавувам тука со мојата мала ќерка и моите кучиња како трчаат наоколу. Се надевам дека по ова нема да имам соседи од шоубизнисот, се шегувам! – рече таа низ смеа.

Во претходните месеци, Едита постојано алудираше дека подготвува големи животни промени, а купувањето недвижен имот во Авала очигледно беше една од нив.

Додека ги одбројува деновите до породувањето, пејачката се подготвува за ново животно поглавје во дом кој, како што вели, го пронашла поради мирот, природата и чувството на топлина што ѝ недостасувале.

Нема сомнение дека тука наскоро ќе започне ново секојдневие со својата ќерка, за која е исклучително среќна.

фото:Instagram printscreen/editaaradinovic