Еден млечен производ може да помогне во топењето на салото од стомакот

Доколку сакате да ја промените вашата исхрана во обид да ослабете, експертите препорачуваат вклучување на грчки јогурт во вашата дневна рутина.

Висцералните масти, или длабоките масти на стомакот што ги опкружуваат вашите органи, прават повеќе од само ублажување на вашите внатрешни болки.

„Кога имате премногу висцерални масти, тие можат да станат опасни, обвиткувајќи ги вашите органи, воспалени и нарушувајќи го вашиот метаболизам“, изјави за Eating Well докторот по медицина и коосновач на Фондацијата за ангиогенеза, Вилијам Ли.

Истражувањата покажаа дека луѓето кои имаат вишок висцерални масти може да имаат поголема веројатност да развијат долг список на хронични болести, вклучувајќи рак, срцеви заболувања и дијабетес тип 2.

Мали, одржливи промени во вашите навики во исхраната можат да ви помогнат да се заштитите од овие досадни масти на стомакот. Ли вели дека една опција е да додадете повеќе полномасни, процедени грчки јогурти во вашата рутина. А, науката го поддржува тоа. Истражувањата покажуваат дека овој полномастен млечен производ е полн со хранливи материи кои можат да помогнат во намалувањето на висцералните масти.

Грчкиот јогурт нуди моќна мешавина од протеини, пробиотици и масти што може да помогне во намалувањето на висцералните масти кога се комбинира со балансирана исхрана и активен начин на живот.

Истражувањата покажаа дека полномасното млеко, главната состојка во јогуртот со полномасно млеко (грчки тип), е богато со хранливи материи поврзани со помал обем на струкот и помала телесна тежина.

Голем дел од заслугата му припаѓа на уникатниот нутритивен профил на млечните масти. Всушност, млечните масти содржат коктел од соединенија што можат да помогнат во губењето на тежината, како што се триглицериди со среден ланец, конјугирана линоленска киселина и путерна киселина. Заедно, тие можат да ја забават брзината со која вашето тело складира масти и да ја зголемат брзината со која согорува калории и ги разградува мастите за енергија.

Овој богат и кремаст млечен производ може да заштити и од акумулација на висцерални масти со тоа што ќе ви помогне да се чувствувате сити. За почеток, неговите масти помагаат во забавувањето на варењето, така што храната останува подолго во желудникот. Ова, пак, може да ви помогне да јадете помалку.

Сепак, способноста на јогуртот со полномасно млеко да ги намалува висцералните масти не се должи само на млечните масти.

Грчкиот цеден јогурт содржи природна комбинација од брзо апсорбирачки протеин од сурутка и побавно сварлив казеин. Оваа комбинација помага да се создаде моментално и трајно чувство на ситост, што може да помогне во регулирањето на телесната тежина.

Покрај тоа, јогуртот е богат со биоактивни пептиди, ситни протеински фрагменти кои имаат моќни својства за сузбивање на апетитот.

Фото:Freepik

Извор: Курир