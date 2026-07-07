Две работи кои постојано ги прават среќните парови кои се долго заедно

Брачен терапевт ги открива клучните навики на среќните парови: благодарност и блискост. Дознајте како ги одржуваат со години.

Долгиот и среќен брак не е случајност – тој е резултат на мали дневни навики што партнерите ги негувале со години. Токму ова го тврдат брачните терапевти со децениско искуство, кои забележале јасни обрасци на однесување преку работа со илјадници парови.

Добро познатиот брачен психотерапевт Џон Готман, кој ги проучува браковите повеќе од четири децении, истакнува една клучна работа:

„Успешните парови не ги игнорираат малите моменти на поврзаност – тие реагираат на нив.“

Тој го нарекува тоа „свртување кон вашиот партнер“ – кога вашиот партнер ви кажува нешто, бара внимание или споделува емоција, важно е да реагирате, дури и ако е само накратко.

Тие постојано покажуваат благодарност и почит

Една од најважните работи што ги прават паровите што остануваат заедно долго време е – тие не земаат сѐ здраво за готово.

Брачните терапевти истакнуваат дека благодарноста е основа на стабилна врска. Не е доволно да мислите дека го цените вашиот партнер – треба да го кажете тоа и да го покажете.

Ова можат да бидат мали нешта:

„Ти благодарам што зготви ручек“.

„За мене значи што беше со мене денес“.

Мали реченици како оваа создаваат чувство на вредност и блискост. Покрај тоа, почитувањето кон партнерот: неговото мислење, потреби и граници, директно влијае на квалитетот на врската и долгорочната стабилност.

Експертите нагласуваат дека токму комбинацијата од благодарност и почит ја прави разликата помеѓу паровите што преживуваат и оние што се оддалечуваат.

Тие ја одржуваат блискоста преку мали секојдневни гестови

Друга клучна работа што среќните парови ја прават постојано е – тие не ја занемаруваат блискоста.

Ова не значи само големи романтични гестови, туку мали, секојдневни знаци на внимание:

Прегратка без посебна причина.

Држење за раце.

Прашањето „Како сте денес?“.

Психолозите истакнуваат дека токму овие мали нешта ја одржуваат емотивната врска и спречуваат партнерот да се оддалечи.

Исто така, важно е активното слушање – за партнерот да има чувство дека е навистина виден и слушнат, без телефони и одвлекување на вниманието.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik