Два града во Бугарија во потесниот избор за домаќини на Евровизија

Четирите градови беа оценети според низа критериуми, вклучувајќи ја инфраструктурата на местото на одржување, пристапноста, транспортните врски, сместувачкиот капацитет и целокупната организациска подготвеност на секој град.

Бугарскиот главен град ја фокусираше својата понуда на Арена 8888, порано позната како Арена Армеец, најголемата затворена арена во земјата. Арената претходно беше домаќин на бројни големи спортски настани и музички продукции во живо, што ја прави еден од најискусните домаќини во Бугарија за големи меѓународни настани.

Кандидатурата на Софија е дополнително зајакната со нејзиниот голем хотелски капацитет, добро развиена мрежа за јавен превоз и најголемиот меѓународен аеродром во Бугарија, кој нуди најсилна воздушна поврзаност од сите градови кандидати.

Црноморскиот град Бургас ја предложи Арена Бургас како место на одржување на Евровизија. Со отворање во 2023 година, модерната арена е меѓу најголемите затворени спортски и забавни места во Бугарија и се смета за способна да биде домаќин на настан на ниво на Евровизија.

Бургас, исто така, го истакнува својот углед како една од водечките туристички дестинации во Бугарија, претставувајќи крајбрежна околина што би им понудила на посетителите поинакво евровизиско искуство од традиционалниот град домаќин.

Мартин Грин, директор на Евровизискиот натпревар, им се заблагодари на Пловдив и Варнакои испаднаа од Евровизискиот натпревар.

фото:Instagram printscreen/eurovision and bnt.bg_