Драгана Мирковиќ се фрли на купување работи за внуката, не штеди пари

Пејачката Драгана Мирковиќ почна да ја опремува собата на својата внука, а веќе потрошила 15.000 евра за бебешки предмети.

Синот на пејачката Драгана Мирковиќ и бизнисменот Тони Бијелиќ, Марко Бијелиќ, наскоро ќе стане татко.

Имено, избраничката на Марко, Мелани Димитријевиќ, е во петтиот месец од бременоста и носи девојче.

Идниот дедо неодамна им купи на Мелани и Марко стан во Белград на вода, за да имаат место за престој кога ќе бидат во Србија, каде што планираат да го поминат поголемиот дел од своето време во иднина.

Откако дознала дека ќе стане баба на мало девојче, Драгана се зафатила со опремување на собата на бебето.

Пејачката воопшто не сака да штеди пари, па затоа нарачала мебел од највисок квалитет за својата внука. Покрај тоа, нарачала и потребна бебешка опрема, а сето тоа ќе ја чини околу 15.000 евра.

– Драгана не може да ја скрие среќата за својата внука. Секој ден разгледува работи и бебешка опрема. Досега нарачала цел мебел за собата на нејзината внука во нејзиниот стан во Белград, а избрала и количка, столче за хранење и целата потребна бебешка опрема. Навистина се расфрлала, потрошила околу 15.000 евра за сè, но не се кае и планира да купи уште за својата внука – изјавил извор за Информер.

Foto:instgaram/markobjlc/dragana_mirkovic